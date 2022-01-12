Азмун – основной вариант «Ювентуса», Депай – резервный. Контакты с «Зенитом» были вчера

«Ювентусу» интересен нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
Как пишет Sky Sport Italia, иранец – основной вариант «Юве». Вчера клубы контактировали по вопросу трансфера, но переговоры еще не начались.
У «Зенита» нет финансовых сложностей, поэтому клуб собирается сохранить Азмуна до истечения срока нынешнего контракта. Однако в случае, если «Ювентус» сделает предложение о трансфере, а «Зенит» найдет альтернативу Сердару, сделка может состояться.
Кроме того, итальянский клуб думает о приглашении нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, которого можно арендовать. Это резервный вариант «Ювентуса».
Статистику Азмуна можно изучить здесь, а показатели Депая – тут.