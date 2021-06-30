«Юве» может подписать Марсьяля, Ляказетта, Икарди или Нуньеса, если сделка по Влаховичу сорвется

в ближайшее время планирует усилить линию атаки.

Главная цель туринского клуба – нападающий «Фиорентины» Душан Влахович. Однако «Ювентус» подготовил список альтернативных кандидатур на случай, если сделка по 21-летнему форварду сорвется.

Как сообщает Calciomercato.com, в него вошли Мауро Икарди ( ), Дарвин Нуньес ( ), Александр Ляказетт ( ), Антони Марсьяль ( ), Джанлука Скамакка («Сассуоло») и Лоренцо Лукка («Пиза»).

Сообщалось, что «Арсенал» готов заплатить за Влаховича 80 миллионов евро.