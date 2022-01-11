Модрич согласовал контракт с «Реалом» до 2023 года. Его зарплата снизится на 10%

Полузащитник Лука Модрич согласовал условия нового контракта с .

As сообщает, что хорват уже принял предложение мадридского клуба. Новый контракт хавбека будет рассчитан до лета 2023 года. По нему Модрич будет зарабатывать на 10% меньше, чем сейчас.

Все необходимые документы, как и в случае с Винисиусом, будут подписаны после завершения сезона.

Тренер Карло Анчелотти впечатлен отношением 36-летнего футболиста к делу, а также высоко ценит его понимание тактики. Итальянский специалист уже передал руководству «Реала» план на сезон-2022/23. В нем отдельно отмечено, что он рассчитывает на Модрича.

Срок действующего соглашения хорвата истекает летом 2022 года.

В этом сезоне центральный полузащитник провел 20 матчей за «Реал» во всех турнирах и отдал 5 голевых передач. Его статистика – здесь.