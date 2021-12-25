Анчелотти считает полузащиту «Реала» лучшей в мире: «Когда Модрич, Кроос и Каземиро на поле, никто с ними не сравнится»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о хавбеках команды.

– Если игру Модрича можно назвать потрясающей, то так же высоко можно отозваться и о его партнерах: Кроосе и Каземиро. Если без хвастовства – считаете ли вы, что у вас лучшая полузащита в мире?

– Да, так и есть. Эта троица образует лучшую полузащиту в мире на данный момент.

У Модрича, Крооса и Каземиро столько опыта, они настолько хорошо играют в футбол, что это просто невероятно. К тому же они хорошо друг друга дополняют. Когда все трое на поле, никто с ними не сравнится, – отметил Анчелотти.

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