Анчелотти считает полузащиту «Реала» лучшей в мире: «Когда Модрич, Кроос и Каземиро на поле, никто с ними не сравнится»

Главный тренер высказался о хавбеках команды.

– Если игру Модрича можно назвать потрясающей, то так же высоко можно отозваться и о его партнерах: Кроосе и . Если без хвастовства – считаете ли вы, что у вас лучшая полузащита в мире?

– Да, так и есть. Эта троица образует лучшую полузащиту в мире на данный момент.

У Модрича, Крооса и Каземиро столько опыта, они настолько хорошо играют в футбол, что это просто невероятно. К тому же они хорошо друг друга дополняют. Когда все трое на поле, никто с ними не сравнится, – отметил Анчелотти.

Каземиро: «Буду рассказывать внукам, что играл с Модричем и Кроосом»