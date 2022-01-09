«Арсенал» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Ноттингем Форест» из Чемпионшипа

«Арсенал» завершил выступление в Кубке Англии в 3-м раунде.
«Канониры» выбыли, потерпев поражение от «Ноттингем Форест» (0:1), который выступает в Чемпионшипе.
Лондонцы вылетели из Кубка на столь ранней стадии впервые с сезона-2017/18. Тогда клуб также уступил в 3-м раунде «Ноттингем Форест» (2:4).
- Дата проведения
- 9 января, 20.10, «Сити Граунд»
- Гол:
- 1:0 – 83 Грэббен.
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Ноттингем Форест –
Самба, Спенс, Кук, Маккенна, Уоррелл, Колбэк, Йейтс, Гарнер, Джонсон, Синкернагель (Кафу, 75), Дэвис (Грэббен, 68).
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Арсенал –
Лено, Соареш (Колашинац, 90), Холдинг, Уайт, Нуну Тавареш (Тирни, 35), Эдегор, Локонга, Сака, Нкетиа, Мартинелли, Патино (Ляказетт, 69).
- Предупреждения:
- Синкернагель (35), Мартинелли (74), Спенс (78).