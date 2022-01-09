«Арсенал» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Ноттингем Форест» из Чемпионшипа

завершил выступление в Кубке Англии в 3-м раунде.

«Канониры» выбыли, потерпев поражение от «Ноттингем Форест» (0:1), который выступает в Чемпионшипе.

Лондонцы вылетели из Кубка на столь ранней стадии впервые с сезона-2017/18. Тогда клуб также уступил в 3-м раунде (2:4).