«Арсенал» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Ноттингем Форест» из Чемпионшипа

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«Арсенал» завершил выступление в Кубке Англии в 3-м раунде.

«Канониры» выбыли, потерпев поражение от «Ноттингем Форест» (0:1), который выступает в Чемпионшипе.

Лондонцы вылетели из Кубка на столь ранней стадии впервые с сезона-2017/18. Тогда клуб также уступил в 3-м раунде «Ноттингем Форест» (2:4).

Ноттингем Форест – Арсенал 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
9 января, 20.10, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 83 Грэббен.
Ноттингем ФорестСамба, Спенс, Кук, Маккенна, Уоррелл, Колбэк, Йейтс, Гарнер, Джонсон, Синкернагель (Кафу, 75), Дэвис (Грэббен, 68).
АрсеналЛено, Соареш (Колашинац, 90), Холдинг, Уайт, Нуну Тавареш (Тирни, 35), Эдегор, Локонга, Сака, Нкетиа, Мартинелли, Патино (Ляказетт, 69).
Предупреждения:
Синкернагель (35), Мартинелли (74), Спенс (78).

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