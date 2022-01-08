Директор «Барсы»: «Ухода Коутиньо мало. Чтобы заявить Феррана, нужны другие трансферы»

Директор «Барселоны» подвел итоги матча 20-го тура с «Гранадой» (1:1).

«Два очка просто ускользнули от нас. Мы контролировали игру. После удаления нам пришлось тяжело, и после одного из навесов соперник сравнял счет. «Барса» была лучше, и жаль, что все так закончилось.

Для меня удаление стало ключевым эпизодом. До этого момента мы контролировали игру.

У нас очень необычная, нетипичная ситуация. Есть определенные проблемы, которыми займется тренер.

Люк де Йонг заметно улучшает свое положение благодаря своему отношению к делу, своей работе и даже своим голам.

Трансфер Коутиньо помог нам, но этого недостаточно. Мы изо всех сил стараемся добиться того, чтобы команда рассталась и с другими игроками, и тогда мы сможем зарегистрировать », – сказал Алемани Movistar+.

Джеррард спасает «Барсу» и забирает в «Виллу» Коутиньо (вместе играли в «Ливерпуле»). Пока только в аренду