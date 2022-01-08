Директор «Барсы»: «Ухода Коутиньо мало. Чтобы заявить Феррана, нужны другие трансферы»

Теги Барселона Ла Лига Филиппе Коутиньо Люк де Йонг Матеу Алемани Гранада Ферран Торрес Футбол

Директор «Барселоны» Матеу Алемани подвел итоги матча 20-го тура Ла Лиги с «Гранадой» (1:1).

«Два очка просто ускользнули от нас. Мы контролировали игру. После удаления нам пришлось тяжело, и после одного из навесов соперник сравнял счет. «Барса» была лучше, и жаль, что все так закончилось.

Для меня удаление стало ключевым эпизодом. До этого момента мы контролировали игру.

У нас очень необычная, нетипичная ситуация. Есть определенные проблемы, которыми займется тренер.

Люк де Йонг заметно улучшает свое положение благодаря своему отношению к делу, своей работе и даже своим голам.

Трансфер Коутиньо помог нам, но этого недостаточно. Мы изо всех сил стараемся добиться того, чтобы команда рассталась и с другими игроками, и тогда мы сможем зарегистрировать Феррана Торреса», – сказал Алемани Movistar+.

Джеррард спасает «Барсу» и забирает в «Виллу» Коутиньо (вместе играли в «Ливерпуле»). Пока только в аренду

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