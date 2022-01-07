Левандовски, Месси, Салах – финалисты премии The Best лучшему игроку года от ФИФА

Объявлены финалисты на приз от ФИФА, вручаемый лучшему игроку 2021 года.

В финальную тройку вошли ( ), («ПСЖ») и ( ).

В расширенный список претендентов входили также Карим Бензема («Реал Мадрид»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Жоржиньо, Нголо Канте (оба – «Челси»), Килиан Мбаппе и Неймар (оба – ).

Церемония награждения состоится 17 января в Цюрихе.