Агент Зайнутдинова не может связаться с игроком два дня. Хавбек ЦСКА, предположительно, в Казахстане

Евгений Новиков, агент хавбека ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, который сейчас предположительно находится на отдыхе в Казахстане, сообщил о проблемах со связью с игроком.

«Не могу связаться с Бахтиером два дня! Говорили последний раз во вторник вечером», – сказал Новиков.

Напомним, в Казахстане проходят масштабные протесты, на всей территории страны введен режим чрезвычайного положения. В стране наблюдаются проблемы с интернетом и телефонной связью. Изначально люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ.