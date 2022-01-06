Агент Зайнутдинова не может связаться с игроком два дня. Хавбек ЦСКА, предположительно, в Казахстане

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Евгений Новиков, агент хавбека ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, который сейчас предположительно находится на отдыхе в Казахстане, сообщил о проблемах со связью с игроком.

«Не могу связаться с Бахтиером два дня! Говорили последний раз во вторник вечером», – сказал Новиков.

Напомним, в Казахстане проходят масштабные протесты, на всей территории страны введен режим чрезвычайного положения. В стране наблюдаются проблемы с интернетом и телефонной связью. Изначально люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ.

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