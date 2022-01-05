Стукалов из «Уфы» и Калешин – в шорт-листе «Краснодара» на пост главного тренера

«Краснодар» работает над назначением нового тренера после увольнения Виктора Гончаренко.

Одним из кандидатов на пост тренера «быков» является из «Уфы», утверждает .

Также в шорт-лист «Краснодара» входит , с 2019 по 2021 год работавший с «Балтикой».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» могут возглавить экс-тренер «Локомотива» Марко Николич или Шота Арвеладзе, работавший с «Пахтакором».

«Краснодар» потерял идентичность. Процесс ускорился при Гончаренко, но причина – трансферы, а не тренеры