Видеотрансляция матча «Челси» – «Тоттенхэм». 2:0 – Дэвис забил в свои ворота. Текстовый онлайн есть

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» принимает «Тоттенхэм».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте доступна видеотрансляция.
- Дата проведения
- 5 января, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Сарр, Алонсо, Сауль (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Зиеш (Пулишич, 79), Маунт (Ковачич, 73), Хавертц (Вернер, 46), Лукаку.
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Тоттенхэм –
Льорис, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Доэрти (Ндомбеле, 46), Хейбьерг, Скипп (Уинкс, 73), Сон Хын Мин (Ло Чельсо, 79), Лукас Моура (Хиль, 80), Кейн.
- Предупреждение:
- Сарр (62).