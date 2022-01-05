Видеотрансляция матча «Челси» – «Тоттенхэм». 2:0 – Дэвис забил в свои ворота. Текстовый онлайн есть

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В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» принимает «Тоттенхэм».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте доступна видеотрансляция.

Челси – Тоттенхэм 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
5 января, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Хавертц, 2:0 – 34, автогол Дэвис.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Сарр, Алонсо, Сауль (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Зиеш (Пулишич, 79), Маунт (Ковачич, 73), Хавертц (Вернер, 46), Лукаку.
ТоттенхэмЛьорис, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Доэрти (Ндомбеле, 46), Хейбьерг, Скипп (Уинкс, 73), Сон Хын Мин (Ло Чельсо, 79), Лукас Моура (Хиль, 80), Кейн.
Предупреждение:
Сарр (62).

Статистика Кубка английской лиги

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