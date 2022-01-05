Матерацци и Пальюка введены в Зал славы «Интера»

объявил о введении в Зал славы миланского клуба защитника , выступавшего за «нерадзурри» с 2001 по 2011 год.

Месяц назад в Зал славы «Интера» также был введен вратарь .

Матерацци в составе миланцев становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в 2010 году, 5 раз выигрывал Серию А, по 4 раза – Кубок Италии и Суперкубок страны.

Пальюка в составе «Интера» выигрывал Кубок УЕФА в 1998 году.

В Зал славы клуба также входят Вальтер Дзенга, Хавьер Дзанетти, Лотар Маттеус, Роналдо, Франческо Тольдо, Джачинто Факкетти, Деян Станкович, Джузеппе Меацца, Жулио Сезар, Джузеппе Бергоми, Эстебан Камбьяссо и Диего Милито.