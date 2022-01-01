«Монако» уволил Ковача с поста главного тренера

покинул пост главного тренера .

Клуб из княжества официально объявил об уходе 50-летнего специалиста.

Сообщалось, что основанием для такого решения стало отсутствие индивидуального прогресса в команде и все более отдаленных отношений между тренером и игроками.

Ковач возглавил «Монако» летом 2020 года. Его контракт был рассчитан до 2023 года.

Ранее он работал в сборной Хорватии, «Баварии» и «Айнтрахте».

После 19 туров «Монако» занимает 6-е место, набрав 29 очков. За клуб выступает российский полузащитник Александр Головин.