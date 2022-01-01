Пеп Гвардиола: «Арсенал» был лучше, у «Ман Сити» не осталось энергии. Монета порой падает на вашу сторону»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился эмоциями после победы над «Арсеналом» (2:1) в матче чемпионата Англии.

«Арсенал» был лучше. Мы встретились с командой, которая в последние годы испытывала сложности, чтобы попасть в топ-4 турнирной таблицы.

У соперника было шесть дней для отдыха после победы над «Норвичем», а у нас было всего два дня на восстановление. Поэтому было тяжело, у нас не было энергии.

Из-за этого мы добавили еще одного игрока в центр поля, чтобы установить контроль и совершать больше передач.

Мы пытаемся проанализировать многие вещи, но иногда монета падает на вашу сторону.

Мы осознаем, что значит обыграть «Арсенал» именно в данный момент. Теперь у нас есть время отдохнуть», – заявил Гвардиола.

«Ман Сити» выиграл 11 матчей подряд в АПЛ. Следующая игра – против «Челси»

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