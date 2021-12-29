Агент Модрича о переговорах по Захаряну с «Реалом»: «Не знаю игрока, о котором вы спрашиваете»

Агент полузащитника «Реала» Луки Модрича Владо Лемич отреагировал на слухи о том, что он участвует в переговорах о возможном переходе хавбека в мадридский клуб.

Ранее появилась информация, что Лемич, а также бывший спортивный директор мадридцев и сербский агент Срджан Еремич представляют в переговорах.

Также сообщалось, что в начале ноября Лемич и Еремич прилетали в Москву и общались со спортивным директором бело-голубых .

«В последний раз я был в России три года назад. Не знаю футболиста, о котором вы спрашиваете, и не участвую в связанных с ним сделках.

Я даже ни разу не разговаривал с Бувачем», – заявил Лемич.