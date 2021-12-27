Экс-тренер Николсона о «Спартаке»: «Шамар перешел в один из крупнейших клубов России и Европы. Огромное достижение для Ямайки»

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Тренер Эндрю Прайс, работавший с новичком «Спартака» Шамаром Николсоном в клубе «Бойз Таун» из Кингстона, прокомментировал переход форварда в московскую команду.

«Это, безусловно, огромное событие для народа Ямайки. Для нас большое достижение, что Шамар перешел в один из крупнейших клубов России и всей Европы.

Все средства массовой информации Ямайки сейчас ежедневно говорят об этом переходе. Куда бы ни пошел Шамар, люди на Ямайке следуют за ним. С Москвой будет то же самое, и за «Спартаком» на Ямайке теперь будут внимательно следить.

«Спартак» принял мудрое решение, подписав его. Он забьет много голов за московский клуб. У него большое желание играть и доказывать свою силу. Я уверен, что он преуспеет и оставит в «Спартаке» после себя наследие», – сказал Прайс.

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