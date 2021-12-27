Манчини о Жоржиньо: «Он заслужил «Золотой мяч». Я запомнил его пенальти Испании, а не промахи»

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, говоря о шансах команды пробиться на ЧМ-2022 через стыковые матчи, заступился за полузащитника Жоржиньо.

Хавбек минувшей осенью дважды не реализовал пенальти в отборочных матчах мирового первенства против Швейцарии. Итальянцы ни разу не выиграли и в итоге заняли второе место в своей группе.

«Я часто думаю о тех моментах, которые мы не реализовали. Победы над Швейцарией в первой игре было бы достаточно, тогда мы доминировали на поле.

В то же время я считаю, что на Евро-2020 нам повезло немного, поэтому рано или поздно обстоятельства должны были сложиться и не в нашу пользу. В таких ситуациях ты должен приложить больше усилий. И в марте мы сделаем это.

Жоржиньо заслуживал «Золотой мяч» за все то, чего он добился с нами. Он был важнейшим игроком, я запомнил реализованный им пенальти с Испанией, а не те два промаха. Он продолжает бить пенальти, так что я не вижу никаких проблем», – сказал Манчини.

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