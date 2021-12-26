Томас Тухель: «АПЛ не защищает игроков. Во всех лигах пять замен, а потом мы играем с их клубами в ЛЧ»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча с «Астон Виллой» (3:1) в 19-м туре АПЛ в очередной раз высказался о количестве замен в играх чемпионата Англии.

– Нужно ли разрешить делать пять замен?

– Конечно.

– Разрешат ли?

– Ни единого шанса. Мы единственные, кто играет зимой [когда у всех перерыв], и мне это нравится, но мы не защищаем футболистов. Во всех остальных чемпионатах допустимы пять замен. А потом мы играем с их клубами в Лиге чемпионов. Это немного раздражает, и конца этому не видно.

Дальше мы сыграем против «Брайтона» – будет физически жесткая игра, потом у нас два матча против «Тоттенхэма», вылетевшего из еврокубков и полностью сосредоточенного на АПЛ и Кубке лиги, – сказал Тухель.

Тухель об АПЛ: «Надо вернуть пять замен, раз решили продолжать играть. Ситуация серьезная»

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