Томас Тухель: «АПЛ не защищает игроков. Во всех лигах пять замен, а потом мы играем с их клубами в ЛЧ»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча с «Астон Виллой» (3:1) в 19-м туре АПЛ в очередной раз высказался о количестве замен в играх чемпионата Англии.
– Нужно ли разрешить делать пять замен?
– Конечно.
– Разрешат ли?
– Ни единого шанса. Мы единственные, кто играет зимой [когда у всех перерыв], и мне это нравится, но мы не защищаем футболистов. Во всех остальных чемпионатах допустимы пять замен. А потом мы играем с их клубами в Лиге чемпионов. Это немного раздражает, и конца этому не видно.
Дальше мы сыграем против «Брайтона» – будет физически жесткая игра, потом у нас два матча против «Тоттенхэма», вылетевшего из еврокубков и полностью сосредоточенного на АПЛ и Кубке лиги, – сказал Тухель.
Тухель об АПЛ: «Надо вернуть пять замен, раз решили продолжать играть. Ситуация серьезная»