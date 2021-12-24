Директор «МЮ»: «У нас самая сильная команда с тех пор, как ушел Фергюсон»

Спортивный директор Джон Мерто высказался о состоянии клуба.

«Теперь у нас выстроена структура спортивного руководства, если говорить о моей должности и о роли технического директора, и это обеспечивает клубу стабильность в переходный период.

Наш подход к комплектованию состава был пересмотрен, мы укрепили молодежную академию, и наши инвестиции в эти области принесут плоды в долгосрочной перспективе.

Сульшер задал направление, и теперь мы собираемся сделать следующие шаги на пути к успеху.

Мы считаем, что сейчас у нас самая сильная команда с тех пор, как завершил тренерскую карьеру, а также у нас подрастает очень талантливая молодежь», – заявил Мерто на встрече с болельщиками.

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