Лангле не хочет покидать «Барселону». Клуб готов его продать при подходящем предложении

рассчитывает избавиться от ряда футболистов с целью получения денежных средств на укрепление состава.

Как передает Marca, каталонцы готовы продать защитника , если им поступит подходящее предложение.

Однако сам француз не намерен покидать команду, тем более после назначения Хави главным тренером он имеет регулярную игровую практику.

Если Лангле не покинет команду зимой, то его судьба будет решаться летом.

Контракт защитника рассчитан до 2026 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.