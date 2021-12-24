Совет Федерации одобрил закон о Fan ID

Совет Федерации РФ принял закон о введении в России паспорта болельщика (Fan ID).

Заседатели одобрили принятие закона, отдав за него 92,4% голосов.

Правительство России определит перечень спортивных соревнований, при посещении которых понадобится Fan ID.

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.

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