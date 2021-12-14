Хулен Лопетеги: «Нынешняя версия «Барсы» – одна из лучших за последнее время. Мощнейшая команда, четко видна рука Хави»

Главный тренер «Севильи» высоко отозвался о «Барселоне» перед очным матчем.

«Мы проверим себя против одной из лучших версий «Барселоны» за последнее время. У них отличные молодые игроки, плюс выздоровел Дембеле. Отличная команда, где четко видна рука .

Это мощнейшая команда, с которой мы будем соперничать. Посмотрим, как мы с этим справимся.

«Барса» явно превосходила «Эльче», результат [3:2] не отражает того, что я видел. У «Барсы» четкая концепция, команда создана для борьбы за все титулы и вынудит нас провести отличную игру во всех аспектах, как в атаке, так и в защите», – отметил бывший тренер сборной Испании.