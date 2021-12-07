Матч «Тоттенхэм» – «Ренн» не состоится. Решение по результату примет УЕФА

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Матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» – «Ренн» не будет сыгран.

Игра, которая должна была состояться 9 декабря, была перенесена из-за вспышки COVID-19 в лондонском клубе.

УЕФА заявил, что решение по переносу игры, которое устроило бы оба клуба, не было найдено.

В связи с этим результат матча определит контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА.

«Ренн» занимает 1-е место в группе G, набрав 11 очков в пяти играх. У «Витесса» 2-е место и 10 очков в шести матчах. «Тоттенхэм» идет 3-м (семь очков в пяти матчах), на последней позиции «Мура» (три очка в шести матчах).

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