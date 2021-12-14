«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». 2:2 – Сон сравнял счет. Онлайн-трансляция

В 18-м туре АПЛ играет на выезде с .

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Счет на 13-й минуте открыл Харри Кейн, однако на 35-й минуте Диогу Жота сравнял счет. На 70-й минуте Энди Робертсон вывел «красных» вперед, а через 4 минуты Сон Хын Мин, воспользовавшись ошибкой Алиссона, сделал счет 2:2.

Игру в прямом эфире показывает Okko.

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