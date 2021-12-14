«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». 2:2 – Сон сравнял счет. Онлайн-трансляция

В 18-м туре АПЛ «Ливерпуль» играет на выезде с «Тоттенхэмом».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет на 13-й минуте открыл Харри Кейн, однако на 35-й минуте Диогу Жота сравнял счет. На 70-й минуте Энди Робертсон вывел «красных» вперед, а через 4 минуты Сон Хын Мин, воспользовавшись ошибкой Алиссона, сделал счет 2:2.
Игру в прямом эфире показывает Okko.
- Дата проведения
- 19 декабря, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 13 Кейн, 1:1 – 35 Диогу Жота, 1:2 – 69 Робертсон, 2:2 – 74 Сон Хын Мин.
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Тоттенхэм –
Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Санчес, Сессеньон, Алли, Уинкс, Ндомбеле, Сон Хын Мин, Кейн.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, Конате, Робертсон, Милнер, Кейта, Мортон (Фирмино, 60), Салах, Мане, Диогу Жота.
- Удаление:
- Робертсон (77).