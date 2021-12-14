«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». 2:2 – Сон сравнял счет. Онлайн-трансляция

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В 18-м туре АПЛ «Ливерпуль» играет на выезде с «Тоттенхэмом».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 13-й минуте открыл Харри Кейн, однако на 35-й минуте Диогу Жота сравнял счет. На 70-й минуте Энди Робертсон вывел «красных» вперед, а через 4 минуты Сон Хын Мин, воспользовавшись ошибкой Алиссона, сделал счет 2:2.

Игру в прямом эфире показывает Okko.

Тоттенхэм – Ливерпуль 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
19 декабря, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Кейн, 1:1 – 35 Диогу Жота, 1:2 – 69 Робертсон, 2:2 – 74 Сон Хын Мин.
ТоттенхэмЛьорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Санчес, Сессеньон, Алли, Уинкс, Ндомбеле, Сон Хын Мин, Кейн.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Матип, Конате, Робертсон, Милнер, Кейта, Мортон (Фирмино, 60), Салах, Мане, Диогу Жота.
Предупреждения:
Кейн (20), Мортон (23), Эмерсон (28), Уинкс (47), Дэвис (58), Робертсон (76).
Удаление:
Робертсон (77).

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