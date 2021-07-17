«Краснодар» сделал предложение по форварду «Коринтианс» Гедесу. Сделка оценивается в 12 млн евро

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«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Коринтианс» Рожеру Гедесу.

По данным Globo Esporte, 25-летний футболист уже получил предложение от российского клуба. Сделка оценивается примерно в 12 миллионов евро.

Бразилец присоединился к «Коринтианс» в августе и провел за клуб 19 матчей, забив в них 7 голов. Срок его действующего контракта истекает в августе 2025 года.

До «Коринтианс» Гедес выступал за китайский «Шаньдун Тайшань», а также играл за бразильские «Атлетико Минейро», «Палмейрас» и «Крисиуму».

Полную статистику бразильца можно изучить здесь.

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