Хави: «Не можем исключать, что «Барса» выиграет Ла Лигу. Мы должны бороться за трофеи»

Главный тренер «Барселоны» Хави перед матчем 18-го тура против «Эльче» заявил, что у сине-гранатовых есть шансы на победу в испанском чемпионате.

«Если смотреть на ситуацию реалистично, у нас есть шансы на титулы. Не можем даже исключать, что выиграем Ла Лигу. Случается всякое. Мы должны бороться за трофеи. Я настроен оптимистично, но и реалистично.

Нам нужно понимание на футбольном уровне. Некоторым игрокам сложно понять принципы позиционной игры, странно видеть такое в «Барселоне». Мы на 8-м месте в таблице, нужно изменить ситуацию. И нам нужна смелость. Игроки прикладывают большие усилия, хорошо относятся к делу... Но завтра нужно победить.

Нужно продолжать работать и верить в то, что мы делаем. Это правильный путь. Нужно бороться за Кубок Испании, за Суперкубок и расти. Эмоции бесполезны, нужен лишь прогресс. Это приведет к победе», – сказал .