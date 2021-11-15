Якубко о Черчесове: «Он считает себя королем мира. Заболела жена, я хотел отпроситься на день, он просто послал: «Нет, вали отсюда»

Бывший форвард сборной Словакии и рассказал о работе со .

«Он говорил все сразу, причем на эмоциях. Черчесов – специфический человек. Тренер он неплохой, у него были хорошие тренировки, классная тактика, подготовка к сопернику.

Просто он считает себя королем мира. А когда у него еще и прет, так самомнение увеличивается еще в два раза. Кроме себя он никого не уважает.

Помню, у меня заболела жена, я хотел отпроситься на один день, он меня просто послал: «Нет, вали отсюда». Возможно, как тренер он был прав, но почему нельзя было отказать по-человечески?

С другой точки зрения, он тренер, я футболист и должен делать свою работу. Я это понял и принял, но так было не у всех. Вот в «Динамо» он столкнулся с таким же высокомерным Денисовым. Помните, чем все это закончилось», – сказал Якубко.