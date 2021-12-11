Слуцкий оставил бы игрока-гея в клубе: «Сегодня таков мир, что после каминг-аута все скажут: «Ну, окей, что такого?»

Главный тренер поразмышлял на тему гомосексуализма в футболе.

– Вы бы оставили в своей команде футболиста-гея?

– Да.

– Сейчас где-то заплакала. Кстати, в Голландии с этим толерантны?

– Нет. Я ни разу не сталкивался, ни разу не видел.

– Ни разу не видели гея-футболиста?

– Нет, ни разу.

– Ну вы же понимаете, что так не может быть?

– Понимаю, что не может быть, но ни разу никто...

– Это как в Чечне нет геев. Такого не бывает.

– Я понимаю, но никто не признавался. Даже в Голландии, даже в других командах. Каминг-аут в футболе...

– Зарема же говорила, что был голландец в .

– Она говорила про Деми де Зеува. Но это слухи, домыслы, какие-то предположения. Он в открытую об этом никогда не говорил.

Он работает экспертом на ТВ Голландии, там этой темы не существует. Она существует только в домысливании у кого-то. У меня нет такой информации, которая есть у Заремы.

– Мир становится толерантнее, это все равно дойдет до футбола, начнутся каминг-ауты. В раздевалке начнут иначе относиться.

– Пока мне это сложно представить. Даже не в плане того, что скажут: «Боже мой, какой ужас». Просто я представляю, какое количество шуток будет в адрес этого человека.

Если ты шутишь над разрезом глаз, какой-то не очень симпатичной внешностью, еще чем-то, я понимаю, какое количество шуток будет на этот счет. Мне просто кажется, что человек скажет: «Да ну его на фиг. Я бы и признался, но здесь же столько всего прилетит в этой раздевалке». Даже из дружеских побуждений.

Но если мы будем говорить серьезно, я думаю, что сегодня таков мир, что все скажут: «Ну, окей. Ну так и так, что такого?»

– А сексистские шутки приняты в футбольной среде?

– В футбольной среде приняты все те шутки, которые сейчас не приветствуются в мире толерантности. Пошучивают и над темнокожими игроками, и очень много, могут быть и сексистские шутки, и национальные, и какие угодно. Наверное, самая свободная среда – это футбольная раздевалка. Там нет запретов, и там не может быть обид.

– Не боитесь, что какой-нибудь футболист-неудачник или просто обиженный захочет хайпануть и будет потом рассказывать, что в этой раздевалке все гомофобы, Дзюба шутит, все шутят. Из этого же можно сделать скандал покруче #MeToo (женщины рассказывали в соцсетях о пережитом сексуальном насилии – прим. Sports.ru).

– Можно. Но я вам скажу, что в Голландии и в Англии они первые, кто ржали над этими шутками, позволяли так шутить. Это все строится на взаимном уважении.

Наверное, теоретически кто-то через годы может это сделать, но мне кажется, что в моральном кодексе футболиста это прямо западло.

– То есть если в вашей команде был бы Лукаку, то вы бы шутили про размер его члена, как болельщики «МЮ»?

– Конечно. Более того, он бы первый ржал над этими шутками. Говорил бы, что тренер расист, но больше всех любил бы этого тренера. Но когда ты вступаешь в официоз...

– Это такое двоемыслие, как было в Советском Союзе.

– Конечно. Это очень лукавый мир: здесь они ржут, слезы текут, умирают – так им нравится...

– А на официальном уровне уже все.

– Да, – подтвердил Слуцкий в интервью Ксении Собчак.