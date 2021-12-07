«Реал» не пропускает в четырех матчах кряду. «Барса» и «Атлетико» забили 1 гол «Мадриду» на двоих

«Реал» обыграл «Атлетико» в матче 17-го тура чемпионата (2:0).

Команда Карло Анчелотти продлила победную серию до 10 игр во всех турнирах. В четырех последних матчах она не пропустила ни одного мяча, а в шести последних – всего один.

После поражения от «Эспаньола» (1:2) в начале октября ни разу не пропустил за матч больше одного гола.

При этом «Реал» пропустил всего один мяч в матчах со своими принципиальными соперниками «Барселоной» (2:1) и «Атлетико» (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико».