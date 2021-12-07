Дзюба и Азмун – вне заявки на матч «Динамо» – «Зенит». Мостовой, Клаудиньо, Малком – в стартовом составе

Теги Зенит Сергей Паршивлюк Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Кержаков Динамо Москва Антон Шунин Заурбек Плиев Деян Ловрен Александр Ерохин Магомед Оздоев Иван Ордец Сильвестр Игбоун Вячеслав Караваев Дмитрий Чистяков Алексей Сутормин Игорь Лещук Далер Кузяев Сердар Азмун Дуглас Сантос Диего Лаксальт Гильермо Варела Даниил Фомин Дмитрий Скопинцев Малком Вильмар Барриос Фабиан Бальбуэна Андрей Мостовой Клаудиньо Родригес Данил Круговой Никола Моро Вячеслав Грулев Роман Евгеньев Вендел Денис Макаров Арсен Захарян Константин Тюкавин Иван Будачев Футбол

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита», в которых команды выйдут на матч 18-го тура РПЛ

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.

«Динамо»: Шунин, Бальбуэна, Ордец, Скопинцев, Моро, Варела, Фомин, Захарян, Грулев, Макаров, Тюкавин. 

Запасные: Будачев, Лещук, Плиев, Паршивлюк, Игбоун, Сазонов, Евгеньев, Кутицкий, Галкин, Гладышев, Лаксальт. 

«Зенит»: Кержаков, Дуглас, Ловрен, Чистяков, Караваев, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Мостовой. 

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Сутормин, Кравцов, Ерохин, Оздоев, Кузнецов.

Нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун не вошли в заявку гостей.

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