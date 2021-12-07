Дзюба и Азмун – вне заявки на матч «Динамо» – «Зенит». Мостовой, Клаудиньо, Малком – в стартовом составе

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита», в которых команды выйдут на матч 18-го тура РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.
«Динамо»: Шунин, Бальбуэна, Ордец, Скопинцев, Моро, Варела, Фомин, Захарян, Грулев, Макаров, Тюкавин.
Запасные: Будачев, Лещук, Плиев, Паршивлюк, Игбоун, Сазонов, Евгеньев, Кутицкий, Галкин, Гладышев, Лаксальт.
«Зенит»: Кержаков, Дуглас, Ловрен, Чистяков, Караваев, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Мостовой.
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Сутормин, Кравцов, Ерохин, Оздоев, Кузнецов.
Нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун не вошли в заявку гостей.