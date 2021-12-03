Халк – лучший игрок, нападающий и бомбардир сезона в чемпионате Бразилии

Нападающий «Атлетико Минейро» получил сразу несколько индивидуальных наград по итогам сезона в чемпионате Бразилии.

35-летний форвард стал лучшим бомбардиром первенства, а также был признан лучшим нападающим и игроком турнира.

в этом году выиграл чемпионат Бразилии впервые за 50 лет.

Халк забил 19 голов в 35 играх. Подробнее его статистику можно изучить здесь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Халк принес «Атлетико Минейро» первое чемпионство за 50 лет. Да-да, он все еще монструозен