Халк – лучший игрок, нападающий и бомбардир сезона в чемпионате Бразилии

Теги высшая лига Бразилия Атлетико Минейро Халк Футбол

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк получил сразу несколько индивидуальных наград по итогам сезона в чемпионате Бразилии.

35-летний форвард стал лучшим бомбардиром первенства, а также был признан лучшим нападающим и игроком турнира.

«Атлетико Минейро» в этом году выиграл чемпионат Бразилии впервые за 50 лет.

Халк забил 19 голов в 35 играх. Подробнее его статистику можно изучить здесь.

 
 
 
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Публикация от Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Халк принес «Атлетико Минейро» первое чемпионство за 50 лет. Да-да, он все еще монструозен

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