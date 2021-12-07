Уткин о Нобелевской речи Муратова про то, что «власть активно продает идею войны»: «Выдающееся событие в нашей стране и в профессии»

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Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на речь главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова на вручении ему Нобелевской премии мира.

«Я считаю, что это выдающееся событие в стране, где я живу, и в профессии, которой я занимаюсь. А в придачу это произошло с моим другом.

Мы дружим много лет, дольше, чем вы меня знаете. До «Футбольного Клуба». В его газете была моя первая публикация про футбол, под псевдонимом (выбрал из Достоевского, кстати)», – написал Уткин.

Выдержка из речи Муратова:

«Я убежден, что свобода убеждений, наряду с другими гражданскими свободами, является основой прогресса.

Я защищаю тезис об определяющем значении гражданской и политической свобод в формировании судеб человечества!

Я убежден, что международное доверие, <…> разоружение и безопасность немыслимы без открытости общества, свободы информации, убеждений, гласности <…>.

Мир, прогресс, права человека – эти три цели неразрывно связаны». Это – из Нобелевской речи академика Андрея Сахарова, гражданина Земли, великого мыслителя.

Эту речь прямо здесь, в этом городе, в четверг 11 декабря 1975 года прочитала его жена Елена Боннер. Я посчитал необходимым, чтобы слова Сахарова прозвучали здесь, в знаменитом на весь мир зале, второй раз.

Почему это так важно сейчас для нас, для меня? Мир разлюбил демократию. Мир разочаровался в правящих элитах. Мир потянулся к диктатуре.

Возникла иллюзия, что прогресса можно достигнуть технологиями и насилием, а не соблюдением прав и свобод человека. Такой вот прогресс без свободы.

Такое молоко без коровы…Диктатуры обеспечили себе упрощенный доступ к насилию.

У нас в стране (и не только у нас) популярна мысль: те политики, которые избегают крови – слабые люди.

А вот угрожать миру войной – долг настоящих патриотов. Власть активно продает идею войны. Правительства и близкие к ним пропагандисты несут всю полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах.

Под влиянием агрессивного маркетинга войны люди привыкают к мысли о ее допустимости. Нынешние идеологи продвигают идею смерти за Родину, а не жизни за Родину. Не дадим этому их телевизору снова себя обмануть.

Гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с «Боингом МН-17» разрушили отношения России и Украины, и я не знаю, сумеют ли следующие поколения их восстановить… Тем более в больных головах геополитиков война России и Украины перестала казаться невозможной.

Но я знаю – войны заканчиваются с опознанием солдат и обменом пленными. На чеченской войне «Новая газета» и наш обозреватель майор Измайлов смогли освободить из плена 174 человека. Если сейчас в моем новом качестве я смогу что-то сделать для возвращения еще живых пленных по домам, скажите. Я готов <…>.

В русском и в английском, и в других языках есть поговорка: «Собака лает, а караван идет» – The dog barks, but the caravan goes on. Ее трактуют так: движению вперед каравана ничто не помешает. Иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах. Они лают, но ни на что не влияют.

А я недавно узнал, смысл поговорки имеет противоположное значение. Караван идет вперед, потому что собаки лают. Рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. И движение вперед возможно только, когда они сопровождают караван.

Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы – условие движения. Мы – антидот от тирании», – сказал Муратов.

Полную речь вы можете прочитать на сайте «Новой газеты».

Нобелевская премия мира – у главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Он большой фанат спорта и спасает детей

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