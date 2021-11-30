Член СПЧ Сванидзе о задержаниях фанатов: «Были проведены репрессии с превышением насилия. Уход болельщиков со стадионов объясним»

Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе высказался о задержаниях болельщиков после матча с «Зенитом» в 16-м туре (0:2).

«Расцениваю все это в негативном ключе. Что это такое, такая агрессия к фанатам? Там были файеры, ну и что? Пострадала куча народа, которая к этим файерам вообще никакого отношения не имела.

Были проведены репрессии, явно с большим превышением насилия. Поэтому акции с уходом болельщиков со стадионов вполне понятны и объяснимы.

Не буду обсуждать эти инциденты на заседании СПЧ, у меня есть другие темы для обсуждения с президентом [Владимиром Путиным]», – сказал Сванидзе.