Фанаты ЦСКА о задержаниях: «Были неправы в высказываниях в адрес руководства. Не разобрались в ситуации»

Объединение активных болельщиков ЦСКА «Люди в черном» выступило с новым заявлением о задержаниях фанатов после матча 16-го тура с «Зенитом» (0:2).

Ранее «Люди в черном» назвали руководство клуба «лицемерными трусами и предателями».

«ЦСКА – это семья, в которой принято говорить правду и признавать свои ошибки.

Признаем, что в понедельник мы выпустили заявление на эмоциях, не разобравшись в ситуации, и были неправы в высказываниях в адрес руководства .

Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и отделах, мы очутились в информационном вакууме. В эти минуты клуб находился в контакте с полицией и сумел оказать содействие освобождению с трибуны хотя бы несовершеннолетних и женщин.

Также клуб оперативно предоставил адвокатов на судебные слушания по возбужденным административным делам. Активная юридическая поддержка будет оказана и в дальнейшем всем заложникам произошедших событий.

Мы – фанаты и клуб – дорожим взаимным доверием и не допустим его подрыва. Пока мы едины, мы непобедимы!» – говорится в заявлении фанатов.

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