«Краснодар» вышел на 3-е место в РПЛ, опередив «Сочи» и «Локомотив»

«Краснодар» выиграл матч 17-го тура против (2:1).

Команда Виктора Гончаренко перед этим туром находилась на пятом месте в таблице чемпионата и теперь переместилась на третье.

Она набрала 28 очков и сейчас опережает «Сочи» по дополнительным показателям.

Также удалось подняться выше , проигравшего «Уралу» (0:1) и имеющего на своем счету 25 баллов.

Железнодорожников также опередил ЦСКА, победивший в матче с «Крыльями Советов» (1:0) и с 27 очками ставший пятым.

В следующем туре краснодарцы сыграют с «Нижним Новгородом» – это случится 12 декабря.