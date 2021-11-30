«Краснодар» вышел на 3-е место в РПЛ, опередив «Сочи» и «Локомотив»

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«Краснодар» выиграл матч 17-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

Команда Виктора Гончаренко перед этим туром находилась на пятом месте в таблице чемпионата и теперь переместилась на третье.

Она набрала 28 очков и сейчас опережает «Сочи» по дополнительным показателям.

Также «Краснодару» удалось подняться выше «Локомотива», проигравшего «Уралу» (0:1) и имеющего на своем счету 25 баллов.

Железнодорожников также опередил ЦСКА, победивший в матче с «Крыльями Советов» (1:0) и с 27 очками ставший пятым.

В следующем туре краснодарцы сыграют с «Нижним Новгородом» – это случится 12 декабря.

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