«Ювентус» обыграл «Дженоа» – 2:0. Куадрадо забил победный прямым ударом с углового

В 16-м туре итальянской Серии А победил (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо открыл счет на 9-й минуте прямым ударом с углового. Пауло Дибала установил окончательный счет в конце второго тайма.

«Ювентус» после победы идет 5-м в Серии А, набрав 27 очков и отставая от лидирующего «Милана» на 11 баллов.

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