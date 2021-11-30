«Ювентус» обыграл «Дженоа» – 2:0. Куадрадо забил победный прямым ударом с углового

Теги Ювентус серия А Италия Дженоа Хуан Куадрадо Пауло Дибала Футбол

В 16-м туре итальянской Серии А «Ювентус» победил «Дженоа» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо открыл счет на 9-й минуте прямым ударом с углового. Пауло Дибала установил окончательный счет в конце второго тайма.

«Ювентус» после победы идет 5-м в Серии А, набрав 27 очков и отставая от лидирующего «Милана» на 11 баллов. 

Ювентус – Дженоа 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
5 декабря, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Куадрадо, 2:0 – 82 Дибала.
ЮвентусШченсны, Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Пеллегрини (Алекс Сандро, 46), Дибала (Кайо Жорже, 89), Бернардески (Рабьо, 83), Кулусевски, Бентанкур, Локателли, Мората (Кин, 73).
ДженоаСиригу, Бираски, Бани (Ванхойсден, 73), Васкес, Гильоне, Туре (Портанова, 59), Бехрами (Гальдамес, 59), Эрнани, Камбьязо (Мелегони, 85), Бьянки (Пандев, 58), Экубан.
Предупреждения:
Пеллегрини (34), Камбьязо (49), Мората (72), Кин (74).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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