«Ювентус» обыграл «Дженоа» – 2:0. Куадрадо забил победный прямым ударом с углового

В 16-м туре итальянской Серии А «Ювентус» победил «Дженоа» (2:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо открыл счет на 9-й минуте прямым ударом с углового. Пауло Дибала установил окончательный счет в конце второго тайма.
«Ювентус» после победы идет 5-м в Серии А, набрав 27 очков и отставая от лидирующего «Милана» на 11 баллов.
- Дата проведения
- 5 декабря, 22.45, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Пеллегрини (Алекс Сандро, 46), Дибала (Кайо Жорже, 89), Бернардески (Рабьо, 83), Кулусевски, Бентанкур, Локателли, Мората (Кин, 73).
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Дженоа –
Сиригу, Бираски, Бани (Ванхойсден, 73), Васкес, Гильоне, Туре (Портанова, 59), Бехрами (Гальдамес, 59), Эрнани, Камбьязо (Мелегони, 85), Бьянки (Пандев, 58), Экубан.
- Предупреждения:
- Пеллегрини (34), Камбьязо (49), Мората (72), Кин (74).