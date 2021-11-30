«Динамо» победило «Уфу» (2:0), с 36-й минуты игравшую вдевятером. Забили Макаров и Захарян

В 17-м туре РПЛ «Динамо» победило «Уфу» (2:0).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 6-й минуте был удален нападающий гостей Вячеслав Кротов. На 36-й минуте «Уфа» осталась вдевятером после красной карточки Эгаша Касинтуры. Голы в составе «Динамо» забили Денис Макаров и Арсен Захарян.
«Динамо» набрало 35 очков и всего на 2 балла отстает от «Зенита», с которым сыграет в следующем туре.
- Дата проведения
- 5 декабря, 16.30, «ВТБ Арена»
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк, Ордец, Бальбуэна, Кутицкий (Плиев, 89), Фомин, Моро, Шиманьски (Тюкавин, 7), Грулев (Гладышев, 89), Макаров (Игбоун, 87), Захарян.
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Уфа –
Беленов, Никитин (Плиев, 46), Журавлев, Ботака-Иобома, Йокич (Милетич, 73), Мрзляк (Алиев, 46), Камилов (Голубев, 65), Фищенко, Касинтура, Кротов, Агаларов (Саплинов, 46).
- Предупреждения:
- Грулев (45), Ботака-Иобома (75), Беленов (81).