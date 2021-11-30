«Динамо» победило «Уфу» (2:0), с 36-й минуты игравшую вдевятером. Забили Макаров и Захарян

В 17-м туре РПЛ победило «Уфу» (2:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 6-й минуте был удален нападающий гостей Вячеслав Кротов. На 36-й минуте «Уфа» осталась вдевятером после красной карточки Эгаша Касинтуры. Голы в составе «Динамо» забили Денис Макаров и Арсен Захарян.

«Динамо» набрало 35 очков и всего на 2 балла отстает от «Зенита», с которым сыграет в следующем туре.

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