«Динамо» победило «Уфу» (2:0), с 36-й минуты игравшую вдевятером. Забили Макаров и Захарян

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Уфа Вячеслав Кротов Эгаш Касинтура Футбол

В 17-м туре РПЛ «Динамо» победило «Уфу» (2:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 6-й минуте был удален нападающий гостей Вячеслав Кротов. На 36-й минуте «Уфа» осталась вдевятером после красной карточки Эгаша Касинтуры. Голы в составе «Динамо» забили Денис Макаров и Арсен Захарян.

«Динамо» набрало 35 очков и всего на 2 балла отстает от «Зенита», с которым сыграет в следующем туре.

Динамо – Уфа 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
5 декабря, 16.30, «ВТБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29 Макаров, 2:0 – 86 Захарян.
ДинамоШунин, Паршивлюк, Ордец, Бальбуэна, Кутицкий (Плиев, 89), Фомин, Моро, Шиманьски (Тюкавин, 7), Грулев (Гладышев, 89), Макаров (Игбоун, 87), Захарян.
УфаБеленов, Никитин (Плиев, 46), Журавлев, Ботака-Иобома, Йокич (Милетич, 73), Мрзляк (Алиев, 46), Камилов (Голубев, 65), Фищенко, Касинтура, Кротов, Агаларов (Саплинов, 46).
Предупреждения:
Грулев (45), Ботака-Иобома (75), Беленов (81).
Удаления:
Кротов (6), Касинтура (36).

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