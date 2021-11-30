«Если Рангник скажет идти разминаться, игрок ответит: «Не стану, я в «МЮ» буду дольше тебя». Шерингем о сроке контракта немца

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» высказался о назначении главным тренером команды до конца сезона.

«Сама идея заменить одного временного тренера, Майкла Кэррика, другим кажется мне абсурдной для такого клуба, как «МЮ». При этом якобы он может остаться, если будет справляться. Но, конечно, в клубе знают, кого хотят видеть следующим тренером.

Происходящее кажется мне странным. Хочется верить, они понимают, чего хотят, и просто ждут нужного человека. Но когда разговор идет о том, что ты можешь остаться, если справишься, это какое-то половинчатое решение.

Если ты футболист, и клуб назначает тренера, который, как тебе известно, пробудет тут лишь полгода и которому ты не очень приглянулся в первые недели его работы, то ты просто начинаешь валять дурака на тренировках и думать, что это все равно не имеет значения, ведь через шесть месяцев этого человека тут не будет.

Если тренер скажет тебе идти разминаться, ты просто ответишь: «Нет, не собираюсь, я в клубе пробуду дольше тебя, дружище», – сказал Шерингем.