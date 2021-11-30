Месси еще об одном «Золотом мяче» в «ПСЖ»: «Не думаю об этом. Командные трофеи прежде всего»

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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал получение «Золотого мяча» в седьмой раз в карьере.

– Хотели бы вы выиграть еще один «Золотой мяч» в качестве футболиста «ПСЖ»?

– Я не думаю об этом, я всегда в первую очередь думаю о командных трофеях. Наши цели ясны – мы хотим выиграть все возможные трофеи. Думать об индивидуальных призах некогда.

Каждый день мы проводим работу и постепенно движемся по направлению к достижению командных целей, – сказал Месси.

«Больше не понимаю этот мир – никто не заслужил «ЗМ» больше Левандовского». Звезды тоже удивлены победе Месси

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