Месси еще об одном «Золотом мяче» в «ПСЖ»: «Не думаю об этом. Командные трофеи прежде всего»

Форвард «ПСЖ» прокомментировал получение «Золотого мяча» в седьмой раз в карьере.

– Хотели бы вы выиграть еще один в качестве футболиста ?

– Я не думаю об этом, я всегда в первую очередь думаю о командных трофеях. Наши цели ясны – мы хотим выиграть все возможные трофеи. Думать об индивидуальных призах некогда.

Каждый день мы проводим работу и постепенно движемся по направлению к достижению командных целей, – сказал Месси.

«Больше не понимаю этот мир – никто не заслужил «ЗМ» больше Левандовского». Звезды тоже удивлены победе Месси