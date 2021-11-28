Гвардиола о «Сити»: «Ситуация чрезвычайная. У нас лишь 14-15 игроков, а впереди сложнейший месяц»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался перед матчем 14-го тура АПЛ с «Астон Виллой».
«У нас чрезвычайная ситуация, игроков очень, очень, очень мало. Мы никогда не жалуемся, когда у футболистов травмы или дисквалификации, потому что я доверяю команде, отсутствующих могут заменить другие игроки.
Но впереди декабрь, самый тяжелый месяц года, а у нас серьезные проблемы. У нас лишь 14-15 игроков, причем многие провели к этому моменту много матчей.
Кевин де Брюйне вернулся к работе, но ему нужно время на полное восстановление. Все игроки, у которых был коронавирус, говорят, что чувствуют себя истощенными, уставшими, что им нужно время. А Кевин такой игрок, которому нужно быть в форме, чтобы проявить свои лучшие качества», – заявил Гвардиола.
«Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой» 1 декабря. Начало – в 23:15 по московскому времени.