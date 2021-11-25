Роналду на скамейке начнет игру «МЮ» с «Челси»

«Челси» примет «Манчестер Юнайтед» в 13-м туре чемпионата Англии.
Нападающий гостей Криштиану Роналду начнет игру в запасе.
В стартовом составе манкунианцев выйдут следующие футболисты:
Вратарь: Давид Де Хеа.
Защитники: Аарон Уан-Биссака, Виктор Линделеф, Эрик Байи, Алекс Теллес.
Полузащитники: Фред, Неманя Матич, Скотт Мактомини, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо.
Нападающий: Маркус Рэшфорд.
Запасные: Дин Хендерсон, Диогу Далот, Фил Джонс, Джесси Лингард, Хуан Мата, Донни ван де Бек, Мэйсон Гринвуд, Антони Марсьяль, Криштиану Роналду.
«Челси» – «Манчестер Юнайтед». Зиеш, Вернер, Санчо и Рэшфорд в старте, Роналду в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 19:30