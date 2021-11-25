Роналду на скамейке начнет игру «МЮ» с «Челси»

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«Челси» примет «Манчестер Юнайтед» в 13-м туре чемпионата Англии.

Нападающий гостей Криштиану Роналду начнет игру в запасе.

В стартовом составе манкунианцев выйдут следующие футболисты:

Вратарь: Давид Де Хеа.

Защитники: Аарон Уан-Биссака, Виктор Линделеф, Эрик Байи, Алекс Теллес.

Полузащитники: Фред, Неманя Матич, Скотт Мактомини, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо.

Нападающий: Маркус Рэшфорд.

Запасные: Дин Хендерсон, Диогу Далот, Фил Джонс, Джесси Лингард, Хуан Мата, Донни ван де Бек, Мэйсон Гринвуд, Антони Марсьяль, Криштиану Роналду.

«Челси» – «Манчестер Юнайтед». Зиеш, Вернер, Санчо и Рэшфорд в старте, Роналду в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

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