Хави о Пике: «Я здесь не для того, чтобы говорить, была ли игра рукой, есть ВАР. Быть судьей сложно»

Теги Барселона Вильярреал Хави Жерар Пике Ла Лига судьи Унаи Эмери Сесар Сото Градо видеоповторы Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал работу арбитров в матче 15-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (3:1), а также высказался о поведении Унаи Эмери, который не пожал ему руку после игры.

В начале матча мяч попал в руку защитнику Жерару Пике в штрафной каталонцев. Рефери не назначил пенальти в ворота «блауграны», проигнорировав претензии футболистов «Вильярреала».

«Я не буду говорить о судьях. Это сложная работа. Я здесь не для того, чтобы говорить, была ли игра рукой. Есть не только судья, но и ВАР. Быть арбитром сложно. Я их очень уважаю. Иногда судьи могут помочь, а иногда – навредить.

Я ждал, что Эмери поприветствует меня. Не понимаю его гнев. Такое случается. Это футбольные вещи. Потом мы все-таки пожали друг другу руки. Это спортивный дух», – сказал Хави.

На матче работала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо.

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