Хави о Пике: «Я здесь не для того, чтобы говорить, была ли игра рукой, есть ВАР. Быть судьей сложно»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал работу арбитров в матче 15-го тура против «Вильярреала» (3:1), а также высказался о поведении , который не пожал ему руку после игры.

В начале матча мяч попал в руку защитнику в штрафной каталонцев. Рефери не назначил пенальти в ворота «блауграны», проигнорировав претензии футболистов «Вильярреала».

«Я не буду говорить о судьях. Это сложная работа. Я здесь не для того, чтобы говорить, была ли игра рукой. Есть не только судья, но и ВАР. Быть арбитром сложно. Я их очень уважаю. Иногда судьи могут помочь, а иногда – навредить.

Я ждал, что Эмери поприветствует меня. Не понимаю его гнев. Такое случается. Это футбольные вещи. Потом мы все-таки пожали друг другу руки. Это спортивный дух», – сказал .

На матче работала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо.

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