Пресс-атташе «Локо» не дал Гиздолю ответить на вопрос об уходе Рангника в «МЮ»

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Пресс-атташе «Локомотива» не дал тренеру Маркусу Гиздолю ответить на один из вопросов в ходе послематчевой пресс-конфреенции.

Журналист «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко спросил у тренера, как скажется на его будущем уход Рангника в «Манчестер Юнайтед».

Гиздоль начал отвечать, но его перебил пресс-атташе и запретил высказываться на эту тему, пишет Волотко. 

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Рангник едет в «МЮ» не просто временным тренером. Его условие – влияние на будущее клуба

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