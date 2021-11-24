Пресс-атташе «Локо» не дал Гиздолю ответить на вопрос об уходе Рангника в «МЮ»

Пресс-атташе «Локомотива» не дал тренеру Маркусу Гиздолю ответить на один из вопросов в ходе послематчевой пресс-конфреенции.

Журналист «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко спросил у тренера, как скажется на его будущем уход Рангника в .

Гиздоль начал отвечать, но его перебил пресс-атташе и запретил высказываться на эту тему, пишет Волотко.

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Рангник едет в «МЮ» не просто временным тренером. Его условие – влияние на будущее клуба