«Челси» опасается, что Чилуэлл пропустит остаток сезона. У защитника может быть травма «крестов»

Защитник «Челси» травмировал колено в матче с (4:0).

Как передает The Telegraph, в клубе боятся, что у англичанина по итогам обследования будет выявлено повреждение передней крестообразной связки.

Если опасения подтвердятся, то 24-летний игрок пропустит 6-9 месяцев – то есть в этом сезоне уже не сыграет.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Чилуэлл забил 3 мяча в 6 играх – больше голов лишь у защитника Риса Джеймса. Подробно со статистикой Бена можно ознакомиться здесь.

Защитники «Челси» – атакующая сила Тухеля. Забивают больше Лукаку и Вернера, помогают с прессингом и необычно двигаются