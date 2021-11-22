Магуайр о 2:0 с «Вильярреалом»: «Важнейшая победа для сезона «МЮ». Роналду был великолепен»

Защитник поделился впечатлениями после победы над в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:0).

«Важнейшая победа для нашего сезона. Последние несколько месяцев даже близко нельзя назвать удачными, поэтому положительный результат был необходим – и нам, и болельщикам. Нужно сделать все для того, чтобы это было лишь началом.

В первом тайме было тяжело, на грани. Было важно остаться в игре, и, на мой взгляд, игроки, вышедшие на замену, помогли нам, и второй тайм получился действительно классным.

Главным было добыть результат. Созданными моментами мы в концовке матча получили то, что заслуживали. Возможно, в первом тайме мы немного побаивались. Мы все обсудили, и первый наш гол стал возможен благодаря прессингу.

Что касается , то он был великолепен. Мы должны вернуть надежность в своей игре, и в этом случае у нас будут все шансы выигрывать матчи с ним в нападении», – сказал Магуайр.