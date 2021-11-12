«Барса» делала запрос по Вернеру и Зиешу. Клуб готов арендовать их в январе с правом выкупа

«Барселоне» интересны нападающий и полузащитник , выступающие за .

По данным ESPN, каталонский клуб рассматривает этих футболистов в качестве альтернативы хавбеку . Сине-гранатовые хотят подписать Вернера и Зиеша в январе. «Барса» уже делала запрос в «Челси» по обоим игрокам.

Стерлинг был приоритетным вариантом «Барсы», но высокая стоимость сделки и нежелание «Ман Сити» отпускать футболиста в аренду без обязательства выкупа вынуждают сине-гранатовых искать иные возможности для усиления состава.

Отмечается, что «Барсе» в первую очередь интересны футболисты, которые не получают регулярную игровую практику в своих клубах.

Из-за тяжелой финансовой ситуации каталонцы смогут делать приобретения, только если кого-то продадут. Приоритет отдадут игрокам, которых сначала можно будет взять в аренду.

«Барса» готова включить в соглашения опцию выкупа, но не хочет, чтобы он был обязательным.

И Вернер, и Зиеш проводят второй сезон в «Челси». В этом сезоне Тимо сыграл в 9 матчах за клуб во всех турнирах, выйдя в старте в 6 из них, а Хаким лишь дважды выходил на поле с первых минут, проведя в сумме 11 игр во всех турнирах.