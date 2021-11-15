Ван де Бек – в стартовом составе «МЮ» в 1-м матче после увольнения Сульшера. Бруну остался в запасе

сыграет с в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Это будет первая игра «МЮ» после увольнения с поста главного тренера. Командой будет руководить и. о. главного тренера .

В стартовый состав «Юнайтед» попал полузащитник Донни ван де Бек, который лишь в третий раз в текущем сезоне сыграет с первых минут.

При этом хавбек начнет игру на скамейке запасных. Португалец впервые не попал в старт «МЮ» в этой ЛЧ. Он также выходил с первых минут во всех играх чемпионата Англии и не был включен в стартовый состав всего раз – в Кубке лиги.

Состав «МЮ»: Де Хеа, Уан-Биссака, Теллес, Магуайр, Линделеф, Фред, Мактомини, ван де Бек, Марсьяль, Санчо, Роналду.

Матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» начнется в 20:45 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.