У Шапи 0 голов и 0 передач в 10 играх за «Гиресунспор»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Турция Гиресунспор Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

Полузащитник «Гиресунспора» Магомед Шапи-Сулейманов по-прежнему остается без результативных действий в чемпионате Турции.

21-летний футболист вышел на поле с первых минут в матче с «Ени Малатьяспором» (1:0) и был заменен во втором тайме – на 62-й минуте.

Таким образом, Шапи не забил ни одного мяча и не сделал ни одной результативной передачи после десяти проведенных игр в Турции.

Он восемь раз из десяти случаев выходил в стартовом составе «Гиресунспора», однако полный матч провел всего один – 2 октября против «Гезтепе» (1:0).

Права на арендованного российского хавбека принадлежат «Краснодару».

Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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