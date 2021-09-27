У Шапи 0 голов и 0 передач в 10 играх за «Гиресунспор»

Полузащитник «Гиресунспора» по-прежнему остается без результативных действий в чемпионате Турции.

21-летний футболист вышел на поле с первых минут в матче с «Ени Малатьяспором» (1:0) и был заменен во втором тайме – на 62-й минуте.

Таким образом, Шапи не забил ни одного мяча и не сделал ни одной результативной передачи после десяти проведенных игр в Турции.

Он восемь раз из десяти случаев выходил в стартовом составе , однако полный матч провел всего один – 2 октября против «Гезтепе» (1:0).

Права на арендованного российского хавбека принадлежат .

Статистику игрока можно посмотреть здесь.