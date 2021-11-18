«Уотфорд» – «Манчестер Юнайтед». 2:1 – ван де Бек отыграл один мяч! Онлайн-трансляция

В 12-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Юнайтед» проводит гостевой матч с «Уотфордом».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Игру можно посмотреть в Okko.
- Дата проведения
- 20 ноября, 18.00, «Викарэдж Роуд»
- Голы:
- 1:0 – 28 Кинг, 2:0 – 44 Сарр, 2:1 – 50 ван де Бек.
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Уотфорд –
Фостер, Фемения, Кэткарт, Нкулу (Трост-Эконг, 64), Мазина, Сиссоко, Клеверли, Луза, Сарр, Кинг, Деннис.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Матич, Бруну Фернандеш, Мактомини (ван де Бек, 46), Санчо, Роналду, Рэшфорд (Марсьяль, 46).