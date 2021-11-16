«Могут в жопу палку засунуть или трусы с тебя снимают и петуха зовут – #### по лбу водить». Отсидевший футболист Ильин о колонии

Полузащитник «Знамени Труда» рассказал о периоде, проведенном в колонии.

В 2015 году Ильин стал виновником ДТП. В ночь на 12 сентября 2015 года футболист на своем «Ауди» выехал на встречную полосу и протаранил пять автомобилей. В результате происшествия погибли два человека.

– Вспомни самые жесткие ощущения, самые жесткие эмоции с первых дней в тюрьме.

– Когда я это все увидел, меня привезли в автозэ, ехать час. Приехали, все это – шмон, проверка. Закрывают тебя в камеру, потом, когда проверку проходишь, так все долго…

Меня привели в карантин. Я думал, что две недели проведу в карантине. Мне сказали, что две недели буду в карантине. Потом, сразу на следующий день приходят, из камеры всех выводят, и меня ведут в хату, грубо говоря. Я не знаю, куда меня ведут. Зашел: маленькие такие – все в железе, двери, тык-тык-тык-тык (делает вращательное движение пальцами, имитируя открывание замка, – примечание Sports.ru), две камеры. Камеру открывают, так кто-то: «О, свежее мясо!».

Самое сложное – это карантин. Самая жесть происходит в карантине и досмотровой, когда ты приезжаешь, чтобы тебя психологически сломать, чтобы ты ничего не смог.

Самая жесть – это когда тебе могут палку засунуть в жопу или когда трусы с тебя снимают и петуха зовут. Если ты сейчас бумажку не подпишешь, что ты отказываешься от воровских традиций, тебе просто #### (членом) по лбу поводят, и все: ты был мужиком, стал петухом, – сказал Ильин в новом выпуске шоу Евгения Савина «Красава».

До заключения полузащитник выступал за санкт-петербургское «Динамо». Также в ходе карьеры он поиграл за молодежные составы «Спартака» и московского «Динамо» и «Сахалин».

Самый тяжелый выпуск «Красавы» – с футболистом Ильиным, который отсидел пять лет за пьяное ДТП со смертельным исходом