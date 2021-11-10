Иржи Ярошик: «У Карпина есть яйца. Возможно, невызов Дзюбы положительно повлиял на сборную»

Теги Зенит Артем Дзюба Иржи Ярошик Сборная России по футболу Валерий Карпин Sports.ru Футбол

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о работе тренера Валерия Карпина в сборной России.

– С чем связан прогресс в игре России?

– Дух тренера, который изменил моральное состояние игроков и атмосферу в команде. Футболистам все нравится, они с удовольствием приезжают в сборную и хотят играть за нее. Посмотрим в будущем, как будет дальше – Карпина нужно оценивать через год его работы. На данный момент он точно поменял атмосферу, некоторых игроков – это повлияло на команду.

Я имею в виду Дзюбу – немногие из тренеров не вызывали бы его в сборную. У Карпина есть яйца, он может не приглашать игроков, которые чувствуют себя незаменимыми. Не хочу сказать, что Дзюба – плохой игрок, но сборная сейчас играет хорошо, и, возможно, именно это решение положительно повлияло на команду и ее результаты, – сказал Ярошик. 

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