Иржи Ярошик: «У Карпина есть яйца. Возможно, невызов Дзюбы положительно повлиял на сборную»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о работе тренера Валерия Карпина в сборной России.

– С чем связан прогресс в игре России?

– Дух тренера, который изменил моральное состояние игроков и атмосферу в команде. Футболистам все нравится, они с удовольствием приезжают в сборную и хотят играть за нее. Посмотрим в будущем, как будет дальше – Карпина нужно оценивать через год его работы. На данный момент он точно поменял атмосферу, некоторых игроков – это повлияло на команду.

Я имею в виду Дзюбу – немногие из тренеров не вызывали бы его в сборную. У Карпина есть яйца, он может не приглашать игроков, которые чувствуют себя незаменимыми. Не хочу сказать, что Дзюба – плохой игрок, но сборная сейчас играет хорошо, и, возможно, именно это решение положительно повлияло на команду и ее результаты, – сказал Ярошик.